Al Luna Park di Luino mattinata a ingresso gratuito dedicata in esclusiva alle persone disabili

Luino (Varese) - Una mattinata di divertimento, sorrisi e solidarietà. Mercoledì 26 luglio 2023, dalle ore 10.30 alle ore 11.30, il Luna Park di Luino, in via Copelli a Voldomino (nel parcheggio ex Segrada), apre le sue porte esclusivamente e gratuitamente per le persone con disabilità, per permettere a bambini, bambine, ragazzi e ragazze di divertirsi sulle attrazioni presenti in sicurezza, libertà e serenità. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Anffas Onlus Luino e rappresenta un momento molto atteso e desiderato per le persone del territorio affette da disabilità.

Parteciperanno alla mattinata i ragazzi con disabilità intellettive e del neurosviluppo che frequentano i centri diurni dell’associazione. La mattinata è comunque aperta a tutti i ragazzi con disabilità. «Partecipare alla vita della città ed apprezzare ciò che può offrire, dando il proprio contributo e cogliendo le opportunità, è un modo per superare i propri limiti, sentirsi appartenenti al territorio, con la consapevolezza di poter portare ricchezza e saper fare da soli - afferma l’assessore alle Politiche Sociali di Luino Elena Brocchieri - Auguro buon divertimento alle ragazze e ai ragazzi che parteciperanno alla speciale mattinata e ringrazio i gestori del Luna Park per la loro disponibilità».

«Per noi questo appuntamento è una grande occasione e motivo di orgoglio – dichiara Emilia Palazzo, presidente di Anffas Luino – Iniziative come queste sono importanti e necessarie perché per molti di noi, oltre al divertimento e alla condivisione, salire sulle giostre rappresenta anche un'opportunità per superare le proprie paure e i propri limiti, per potersi sentire sempre più grandi. Ringraziamo i responsabili del Luna Park di Luino che ci hanno voluto regalare una mattinata di gioia e divertimento».

«Tutti i lavoratori del Luna Park sono entusiasti e non vedono l’ora di accogliere gratuitamente tutti i ragazzi che avranno voglia di divertirsi con noi – commenta Riccardo Claudi, portavoce dei gestori del parco divertimenti di Luino – Il nostro Luna Park ha sempre avuto un occhio di riguardo alla solidarietà: siamo una struttura dedicata principalmente a famiglie e ragazzi ed è giusto che tutti abbiano la possibilità di divertirsi e regalarsi momenti spensierati e sereni. Il divertimento è per tutti».

Il Luna Park di Luino rimane nell’area di via Copelli a Voldomino (nel parcheggio ex Segrada) fino a domenica 30 luglio 2023 con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì e la domenica dalle 20.30 alle 24, il venerdì e il sabato dalle 20.30 all’1 di notte. Ampio parcheggio gratuito davanti al parco.