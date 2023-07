Luino, al via il luna park: 32 attrazioni e food truck

Luino (Varese), 8 luglio 2023 – Inaugurato il luna park a Luino, nel Varesotto. Fino a fine mese, le 32 attrazioni e food truck garantiranno divertimento a grandi e piccini nell’area di via Copelli a Voldomino (nel parcheggio ex Segrada).

L’inaugurazione del luna park si è tenuta ieri, venerdì 7 luglio, alle ore 20.30, con il tradizionale taglio del nastro alla presenza del presidente del consiglio comunale di Luino Fabrizio Luglio e con sconti per le attrazioni ai primi visitatori: le prime 500 persone a varcare l’ingresso del parco divertimenti hanno, infatti, ricevuto in omaggio un blocchetto di sconti dal valore complessivo di 50 euro da utilizzare alle attrazioni nel corso del luna park (suddivisi in buoni sconto da 1 euro).

"Siamo felici di inaugurare il luna park a Luino, momento che segna per i bambini e ragazzi del territorio da sempre la vera partenza dell'estate - dichiara Fabrizio Luglio - Il Comune si è impegnato al massimo per trovare lo spazio idoneo per garantire agli operatori di svolgere la loro attività e alla fine ci siamo riusciti, garantendo uno spazio poco distante dal centro ma sicuramente efficiente. Auguro agli operatori un'ottima riuscita e ai giovani un buon divertimento al luna park, tradizione decennale che si intende mantenere ancora a lungo. Vorrei inoltre esprimere un pensiero di vicinanza a nome di tutti a Donatella e a sua figlia Arianna, con l'augurio di rivederle presto Luino. Buona estate e allegria a tutti”.

“È sempre un grande piacere tornare a Luino – commenta Riccardo Claudi, portavoce dei gestori del luna park – un territorio che si è sempre dimostrato collaborativo e con cui si crea, ogni anno, una sinergia speciale che rende la permanenza del luna park un’occasione di divertimento unica. Non mancheranno le iniziative destinate alla cittadinanza che sveleremo in seguito; in particolare, una giornata dedicata esclusivamente alle persone con disabilità, alle quali come sempre riserviamo un’attenzione particolare, per far vivere loro il luna park in totale serenità e sicurezza”.

Il parco divertimenti rimane a Voldomino a Luino fino a domenica 30 luglio 2023 con i seguenti orari: dal lunedì al giovedì e la domenica dalle 20.30 alle 24, il venerdì e il sabato dalle 20.30 all’1 di notte. Ampio parcheggio gratuito davanti al parco.