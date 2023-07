Laveno Mombello, torna il luna park: quando, orari, attrazioni e sconti

Laveno (Varese) , 31 luglio 2023 – Tutto pronto a Laveno per il ritorno del Luna Park. La cittadina sul lago Maggiore sta dunque per animarsi con le sue tradizionali luci e colori tanto amati da grandi e piccini.

“Da decenni il luna park caratterizza le estati di Laveno Mombello, inserendosi con i suoi colori e con quel sapore d’estate - afferma Fabio Bardelli, vicesindaco del Comune di Laveno Mombello - Siamo sicuri che nel contesto di questo importante mese di agosto che vedrà i festeggiamenti per il 60º anniversario del Ferragosto Lavenese, celebrato in più giornate con la Proloco regista, anche il luna park si caratterizzerà quale attrattiva per il paese, per i commercianti e per i turisti".

Il Luna Park Iper Gomme Laveno, è situato sul lungolago in località Gaggetto di Laveno Mombello. L’inaugurazione è prevista per venerdì 4 agosto, alle 20.30, mentre il gran finale sarà lunedì 21 agosto.

Ecco gli orari del luna park: dal lunedì al giovedì e la domenica dalle 20.30 alle 24, il venerdì e il sabato dalle 20.30 all’1 di notte.

Tra le 41 attrazioni presenti, due sono le novità di quest’anno: il Rock and Roll, un braccio meccanico oscillante che regala tre minuti di pura adrenalina, e il Top Spin, una piattaforma dondolante e rotante sorretta da due bracci motorizzati. Non mancheranno i food truck.

Per tutta la serata dell’inaugurazione, venerdì 4 agosto, fino all’1 di notte, i visitatori avranno 1 euro di sconto su ciascuna attrazione.

"Dopo la tappa di Luino siamo felici di fare ritorno a Laveno – commenta Riccardo Claudi, portavoce dei gestori del luna park – saranno oltre due settimane di divertimento, emozioni e adrenalina. Per la prima sera abbiamo pensato a uno sconto speciale per i visitatori, ma non mancheranno altre iniziative dedicate alla cittadinanza che sveleremo in seguito. Torniamo con due attrazioni novità del 2023, già apprezzate in altre città d’Italia e che siamo sicuri regaleranno forti emozioni al pubblico di Laveno. Siamo anche molto felici di avere come partner Iper Gomme, un’attività professionale e storica della zona”.

“Siamo entusiasti e orgogliosi di aver reso l'edizione di quest'anno del "mitico” luna park completamente dedicata a Iper Gomme - spiegano Riccardo Ontani e Barbara Bini di Ipergomme Besozzo - Non mancheranno le sorprese: per la serata più magica dell'estate, il 10 agosto, si potranno esprimere desideri anche senza aspettare le stelle cadenti. Il luna park si vestirà di magia e ci saranno attrazioni scontate al 50% oltre a diverse sorprese promosse da Ipergomme Besozzo e da GEMI solarium estetica, il “salottino del benessere” del Gruppo Bini, altro sponsor dell'edizione 2023 del luna park”.