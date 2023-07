Jazz in Maggiore: festa per la quindicesima edizione. Programma, date, luoghi

Poker di concerti per il ritorno di Jazz in Maggiore, la rassegna musicale estiva organizzata fra Luino e altri centri del Verbano, giunta quest’anno alla sua quindicesima edizione.

Il festival sarà aperto dal concerto di Carlo Morena al Belvedere Pasquè di Brezzo di Bedero, venerdì 28 luglio (ore 21). Pianista e compositore, già docente in Germania, Spagna e Portogallo e oggi titolare della prima cattedra di piano jazz al Conservatorio Verdi di Milano, Morena rilegge il passato della musica classica degli afroamericani con occhi contemporanei, operando nel campo della libera improvvisazione.

Nel suo Looking back, looking ahead il docente, partendo dallo Stride piano, attraversa periodi e stili con Duke Ellington, per Billy Strayhorn, per il Bebop, per le geometrie cool, arrivando a Bill Evans e ai contemporanei.

Domenica 30 luglio all’Auditorium di Maccagno (ore 21) riecco a Jazz in Maggiore l’Alboran Trio di Paolo Paliaga, pianista e compositore interessato alla ricerca e all’esplorazione di nuove sonorità. Con lui altri due importanti nomi del jazz, Dino Contenti al contrabbasso e Ferdinando Faraò alla batteria. Un incontro tra musicisti che scavano nel ritmo, cercando un nuovo modo di far suonare la più tradizionale delle formazioni. Il programma si incentra sui brani originali di Paolo, arrangiati dal trio

Il week-end successivo la rassegna si sposta al Parco a Lago di Luino: qui, sabato 5 agosto (alle 21), il pubblico potrà riascoltare Dado Moroni, uno dei pianisti jazz italiani più richiesti in Europa e in America. More of Les, questo il titolo del progetto, racconta del felice incontro di Dado con gli straordinari e altrettanto noti musicisti Alberto Marsico, organo, e Alessandra Minetto, batteria, con i quali condivide l’amore per il jazz, il gospel e il blues.

Al centro del loro incontro c’è la musica di Les McCann: i brani del live fanno parte del repertorio registrato e composto dal pianista di Pittsburgh dal 1960 al 1970. Il concerto del trio è il matrimonio perfetto tra chiesa e swing e dà vita ad una miscela esplosiva di blues e soul.

Niente pianoforte per il concerto di chiusura della rassegna, in programma domenica 6 agosto all’area Parco Boschetto di Germignaga (ore 21): sul palco sale il Super Power Trio composto da Luca Meneghello alla chitarra, Max Furian alla batteria e Massimo Scoca al basso. I tre proporranno un set caleidoscopico, con radici solide nel jazz e incursioni nel soul funk, tra composizioni originali di Luca Meneghello e standards riarrangiati. La formazione è attiva da 8 anni e vanta collaborazioni con prestigiosi nomi della musica italiana e non solo (Mina, Laura Pausini, Renato Zero, Lucio Dalla, Stewart Copeland, Enzo Jannacci e Tony Hadley) e con trasmissioni televisive (The Voice, Maurizio Crozza).