Varese è l’unica città italiana in 8 anni consigliata da Le Monde: “Meta ideale per il weekend”

Dalla Ville Lumière alla Città Giardino il passo può essere breve se il suggerimento arriva da Le Monde, il principale quotidiano d’oltralpe, che ha consigliato ai propri lettori una visita a Varese nella rubrica “48 ore a...” indicandola come meta ideale per un week-end in Italia.

Un omaggio per nulla scontato considerando che dal 2015 a oggi l’unica altra città italiana finora menzionata era Bologna, forse perché suggerire una visita a Roma, Venezia o Firenze sarebbe apparso fin troppo scontato. L’invito è a scoprire la città come apparve a Stendhal nel suo “Viaggio in Italia”, dalla sommità del Campo dei Fiori, per apprezzarne la “magnifica visuale” per proseguire alla volta del Sacro Monte.

Se a Parigi è d’obbligo l’assaggio delle crepe Suzette a Varese la giornalista Bénédicte Boucays suggerisce di gustarsi un gelato passeggiando di piazza in piazza. “Difficile consigliarne una sola a Varese, ciascuno può trovare il suo caffè e il suo gelato preferito – sottolinea – La vera gioia sta nel perdersi tra le strette viuzze pedonali”.

Dopo aver soddisfatto il palato è il momento di accontentare gli occhi e la mente visitando le mostre della Fondazione Marcello Morandini a Villa Zanotti, per poi perdersi a fine giornata nei giardini di Palazzo Estense e Villa Mirabello concedendosi “uno spritz al bar Al Cedro, immerso nel verde”.

Tra i suggerimenti contenuti nell’articolo c’è una pedalata attorno al lago di Varese, descritto come “un percorso accessibile e bucolico punteggiato di curiosità”, concedendosi una tappa “all’incantevole Isolino Virginia, paradiso di ninfee e aironi” e al Chiostro di Voltorre a Gavirate. Prima di rientrare nella Ville Lumière da non perdere la mostra dedicata all’Epressionismo astratto americano di Villa Panza e una passeggiata ai giardini di Villa Toeplitz.

Ringrazia attraverso i social il sindaco Davide Galiberti: “Mercì, Le Monde. Uno dei principali quotidiani francesi promuove la nostra città, la sua storia e il suo patrimonio naturale, storico e artistico – ha scritto –. Il giornale francese invita tutti a visitare Varese: un grande orgoglio per la nostra città”.