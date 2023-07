Vince la Samp ma la Pro Patria non sfigura a Milano

Pro Patria e Giana Erminio si stanno preparando alla prossima Serie C subito con amichevoli probanti e con un occhio sempre al mercato. Ieri pomeriggio a Livigno la Pro Patria del nuovo allenatore Riccardo Colombo ha affrontato nella sua prima amichevole stagionale la Sampdoria di Andrea Pirlo. Risultato finale di 3 a 1 per i blucerchiati.

Tra i tigrotti, schierati con il consueto 3-5-2, esordio fin dal primo minuto dei nuovi arrivi Rovida, tra i pali e Moretti in difesa, entrambi in prestito dall’Inter e dell’esperto Marano, prelevato dal Renate, a centrocampo. La Pro Patria attende questa settimana di vedere poi ancora completata la propria rosa dal direttore sportivo Sandro Turotti. Durante il ritiro a Sondalo dovrebbe aggiungersi qualche ulteriore elemento in maglia biancoblù, almeno 3: di sicuro si è alla ricerca di una punta di peso mentre si sta approfittando anche di questa fase della preparazione per poter visionare i giovani della Primavera aggregati. Nella gara contro la Sampdoria, avversari avanti al 17’ con Borini, raddoppio al 30’ di Gabbiadini su punizione e prima dell’intervallo i tigrotti al 39’ accorciano con Stanzani grazie a una rovesciata. Nella ripresa tris al 15’ di La Gumina. Anche la neopromossa Giana Erminio ha affrontato nel fine settimana a Temù nel bresciano un’amichevole di prestigio con il Monza, vittorioso per 5 a 1 e con prima rete in biancoazzurro del nuovo acquisto Matteo Barzotti. La Giana Erminio ha appena inserito il trequartista Andrea Franzoni, classe 1997, proveniente dal Desenzano e già in campo contro il Monza così come il portiere Gioele Zacchi del 2003, in prestito dal Sassuolo e reduce dal mondiale under 20 con la nostra nazionale. "Le impressioni sono ottime: abbiamo fatto una partita tosta con il Monza, siamo stati bene in campo - il commento di mister Andrea Chiappella - l’atteggiamento è stato quello giusto, che è poi ciò che si va a valutare in queste prime uscite. Ho visto una bella collaborazione tra i ragazzi".

Luca Di Falco