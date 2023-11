Una Cremona a mezzo servizio scivola a Napoli

La Vanoli Cremona non può nulla contro la grande Napoli di questo avvio di stagione. La squadra di Demis Cavina parte forte, aggredisce con la difesa, gioca un ottimo primo tempo, ma non riesce a rispondere alla doppia spallata partenopea tra terzo e quarto quarto. Pullen e Zubcic, ancora una volta, fanno il vuoto arrivando a cinquanta punti in coppia. Soprattutto, si ferma l’attacco, quello che era stato decisivo nelle prime uscite, pur con il miglior Pecchia della stagione al fianco dei soliti McCullough e Golden. Non entra il tiro da tre punti, e si sente dannatamente la mancanza di Marcus Zegartowski in regia, con Denegri che pur risponde presente andando in doppia cifra per punti segnati. Ma la panchina non riesce a dare il giusto supporto con Eboua e Zanotti. Napoli ne approfitta giocando un quarto quarto in scioltezza e scollinando rapidamente quota 30 punti. Cremona resta in corsa per un posto alle Final Eight di Torino, in una classifica che si fa sempre più corta complici anche i ko di Virtus e Olimpia Milano. Prossima uscita il delicatissimo derby lombardo di Varese del 3 dicembre. A.L.M.