Ribaltata l’alessandria. La Giana gioisce all’ultimo respiro

Seconda vittoria di fila con tanto di colpaccio in zona Cesarini per la Giana Erminio ai danni dell’Alessandria sul campo del Moccagatta. Tre punti, senza dubbio, molto pesanti per la formazione di mister Andrea Chiappella. Sono i grigi ad andare avanti al 36’ del primo tempo con Mastalli di sinistro. Nella ripresa invece i gorgonzolesi ribaltano gli avversari che non riescono a far valere il fattore campo: prima Fumagalli si procura e trasforma il rigore, spiazzando il portiere alessandrino, quando mancano 9’ al termine. Al 93’ Franzoni raccoglie un lancio dalle retrovie, si aggiusta il pallone, salta Liverani e di sinistro deposita in rete nell’ultimo minuto di recupero concesso dalla terna arbitrale, quando non c’è più tempo per l’Alessandria di raddrizzare il risultato. I biancazzurri ora sono momentaneamente in zona play-off.

L.D.F.