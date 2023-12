Pro Patria e Lumezzane, servono altri punti

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Contro i grigi dell’’Alessandria oggi alle 14 la Pro Patria ha l’opportunità di sfruttare il secondo turno consecutivo tra le mura amiche. I tigrotti biancoblù sono reduci dall’importante vittoria di sabato scorso sempre allo stadio Carlo Speroni contro l’Atalanta Under 23. Senza ancora Mallamo e Fietta con Saporetti e Vaghi anche loro fuori causa, mister Colombo è ben consapevole che ogni gara è una storia a sé: "Questa sarà una partita molto differente da quella con l’Atalanta. Affrontiamo una squadra di categoria, con giocatori un po’ meno tecnici di quelli atalantini. Probabilmente punteranno sulla fisicità e noi dovremo essere bravi sul piano dell’aggressività".

Riassaporato il gusto per la vittoria in casa che latitava da febbraio, si vuole provare a regalare un’altra gioia ai propri tifosi: "Abbiamo raccolto dei punti nelle ultime gare, i ragazzi li vedo impegnarsi negli allenamenti e contro l’Alessandria dovremo essere pronti mentalmente". Il Renate riceve l’AlbinoLeffe al Meda e le pantere nerazzurre sperano di cancellare il poker incassato dal Mantova, mentre tra Lumezzane e Pro Sesto i milanesi sono in cerca di punti pesanti dopo il ko interno, con i bresciani invece galvanizzati dall’ottimo pari di Padova. La Pergolettese deve invece vedersela in casacon la Virtus Verona con calcio d’inizio alle 17, cercando di riscattarsi dopo l’ultimo passo falso. Luca Di Falco