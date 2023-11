Primo test del Brescia di Maran: 4-0 al Bellinzona

Il Brescia batte con un 4-0 che matura nel primo tempo il Bellinzona, formazione che milita nella Seconda Divisione svizzera, nella prima uscita con il nuovo allenatore Rolando Maran in panchina. La gara con la compagine elvetica ha fatto intravedere alcune indicazioni interessanti sulla squadra che il tecnico trentino sta cercando di plasmare. La prima, e probabilmente la più importante di tutte, è che, almeno per il momento, il nuovo allenatore biancazzurro intende impostare le Rondinelle con la difesa a tre. In questo senso è fondamentale la presenza di Cistana, che ha completato il pacchetto arretrato insieme a Papetti e Mangraviti. In attesa di vedere le condizioni di Adorni, potrebbe essere questa la retroguardia destinata a giocare davanti a Lezzerini, partito titolare anche col Bellinzona. Un allenamento congiunto che ha visto le assenze di Jallow, Paghera, Bisoli, Olzer, Fares, Borrelli e Adorni. Maran, che sabato renderà visita da ex al Pisa, ha scelto lo schema con una punta (Moncini) supportata da due trequartisti (Bjarnason e Galazzi). Da segnalare anche la decisione di schierare sugli esterni Dickmann e Huard. Con il Bellinzona le Rondinelle sono passate in vantaggio dopo soli 5’ con Moncini, raddoppiando all’8’ con Galazzi, mentre Bjarnason e Bertagnoli, rispettivamente al 31’ e al 37’ del primo tempo, hanno firmato il definitivo 4-0.

Luca Marinoni