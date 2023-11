Primo ko per il Tennis Vigevano. Travolto 5-1 in casa del Messina

Arriva la prima sconfitta nel campionato di serie A1 per il Tennis Club Selva Alta Vigevano, sconfitto nettamente per 5-1 nella trasferta di Messina contro il Circolo Tennis in una sfida valevole per la quinta giornata. La formazione lomellina, presentatasi in Sicilia da leader del girone 2 con 8 punti, ha incassato una severa lezione in un match che valeva la leadership del raggruppamento. Vigevano si è presentato in campo senza i propri assi Antoine Hoang, Stefano Napolitano e Mattia Bellucci e il responso del campo è stato impietoso, con il risultato indirizzato sin dagli incontri di singolare. Maxime Janvier ha concesso appena un gioco a Lorenzo Conti, battuto 61, 60, così come Fausto Tabacco ha rifilato un netto 62, 60 a Lorenzo Beraldo. A dare una mano a Selva Alta ci ha provato Roberto Marcora, tornato in campo a distanza di molti mesi, ma anche il bustocco si è arreso all’argentino Marco Trungelliti per 64, 64. A sancire la sconfitta di giornata è stato il ko rimediato da Davide Dadda contro Giorgio Tabacco, impostosi per 63, 61. Ininfluenti sono risultati i doppi seguenti, con il ritiro di MarcoraConti dopo appena un game contro RomboliFausto Tabacco e la rinuncia a scendere in campo di TrungellitiGiorgio Tabacco contro BeraldoDadda. Ad una sola giornata dalla conclusione della fase regiolare, Messina sale al comando del raggruppamento con 10 punti contro gli 8 di Vigevano e i favori del pronostico per la qualificazione alle semifinali scudetto (riservato esclusivamente alla 1ª classificata) passa dalla parte dei siciliani, che affronteranno fra le mura amiche il TC Parioli, mentre Vigevano ha la possibilità di piazzarsi comunque in 2ª posizione battendo sempre fuori casa Pistoia, per tre punti che varrebbero l’automatica permanenza nel prossimo campionato di serie A1. Silvio De Sanctis