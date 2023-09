Polveri ancora bagnate. Pergolettese e Renate non vanno oltre lo 0-0

CREMA (Cremona )

Finisce con un risultato ad occhiali il derby lombardo tra la Pergolettese e il Renate nel match giocato ieri nel tardo pomeriggio allo stadio Voltini.

La gara è stata combattuta con le due squadre attente a non farsi sorprendere. Meglio in fase di costruzione di gioco il Renate che ha creato diverse occasioni da rete mentre la Pergo non è stata brillante rispetto ad altre gare.

Pareggio che comunque accontenta le due squadre che torneranno in campo a metà settimana per il turno infrasettimanale. Martedì i gialloblù ancora al Voltini contro la Triestina mentre il Renate affronterà davanti al pubblico amico l’Atalanta under 23 mercoledì sera.

La cronaca della partita. Al 20 minuto di gioco bel tiro dal limite di Rolando ma Soncin è attento e non si lascia sorprendere. Al 2 minuto della ripresa insidioso il Renate con un tiro di Gasperio, la sfera sfiora il palo alla sinistra di Soncin.

Al 30’nerazzurri vicini alla rete ma Blanchimano sciupa clamorosamente.

Sei minuti dopo ci prova Auriletto ma l’estremo difensore di casa è bravo a respingere la palla. Alla fine per le due lombarde è un punto a testa.

Raffaele Sisti