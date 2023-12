Pergolettese ora è crisi vera

Brutta sconfitta esterna della Pergolettese che è stata superata dall’Arzignano. I cremaschi hanno disputato un match sottotono contro una squadra che invece ha messo in campo tanta voglia di vincere e determinazione aggiudicandosi meritatamente i tre punti. Battuta d’arresto che deve far riflettere in vista dei prossimi incontri dove non si potrà più sbagliare. La Pergo tornerà in campo venerdì 8 dicembre alle ore 17 per affrontare nel posticipo allo stadio Voltini la Virtus Verona dove servirà assolutamente una vittoria per non sprofondare in zona play out. Raffaele Sisti