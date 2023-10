Nel big match pari: Desenzano-Piacenza 1-1

Il big-match tra Desenzano e Piacenza si chiude con un 1-1 che conferma l’elevata caratura delle due contendenti, anche se impedisce ad entrambe di incamerare i tre punti che avrebbero consentito un significativo passo in avanti. Il risultato si decide nel 1° tempo, anche se le due squadre cercano il risultato pieno sino al termine. Dopo un avvio su ritmi elevati sono gli emiliani a sbloccare il risultato al 19’ con l’ex Recino, che al 25’ colpisce anche un palo, ma la formazione di mister Tacchinardi non demorde e cerca di raddrizzare la situazione. L’1-1 al 42’, quando Ferrari trafigge la difesa e sigla il pari che, nonostante la determinazione e la voglia di fare messe in mostra dalle compagini nella ripresa, rimarrà inalterato sino al termine. L.M.