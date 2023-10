Monza, buona la prima. Piegata Civitanova 0-3

Debutto stagionale da urlo per la nuova Mint Vero Volley Monza che ha espugnato il campo della Cucine Lube Civitanova con un netto 3-0, portandosi subito in vetta alla classifica a punteggio pieno. In una Superlega che si preannuncia ancora più equilibrata e divertente della passata, i brianzoli hanno dimostrato subito di poter vestire i panni di mina vagante, annichilendo a domicilio una delle pretendenti allo scudetto.

Coach Massimo Eccheli ha subito schierato la formazione titolare, pur avendo avuto a disposizione diversi nazionali solamente da meno di una settimana. Stephen Maar, confermatissimo dopo la sua prima bella stagione col Consorzio, ha subito risposto presente, dando un prezioso contributo nel primo set, vinto in volata contro Ivan Zaytsev e compagni. Proprio l’ex uomo simbolo della nostra Nazionale, tornato a giocare nel ruolo di schiacciatore e ricevitore, ha faticato, come pur l’ex Adis Lagumdzija. Solo Aleksandar Nikolov è riuscito a mettere a terra il pallone con una certa continuità, chiudendo in doppia cifra. Dall’altra parte però Arthur Szwarc, promosso titolare dopo l’addio del veterano tedesco Georg Grozer, ha fatto ancora meglio, chiudendo da top scorer a quota 17 punti. La differenza però l’ha fatta il grande acquisto Ran Takahashi. Il giapponese arrivato da Padova si è ambientato alla velocità della luce e ha subito messo a terra 15 palloni, di cui 5 dalla linea del servizio da dove è stato assolutamente devastante. Il terzo parziale stato alla fine il più combattuto, con i marchigiani che quando sembrava finita hanno riportato tutto in equilibrio. Un paio di decisioni arbitrali contestate, dopo altrettanti video check, hanno però permesso alla Mint di tornare avanti e poi di chiudere con un muro perfetto di Gabriele Di Martino. Thomas Beretta e compagni domenica prossima quindi ospiteranno all’OpiquadArena la Sir Susa Vim Perugia in un altro big match che però ora avrà tutto un altro sapore.

Andrea Gussoni

CIVITANOVA-VERO VOLLEY MONZA 0-3 (23-25, 21-25, 22-25)