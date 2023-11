Milano alza la voce, Novara si arrende 3-1

di Andrea Gussoni

Grande prova di forza dell’Allianz Vero Volley Milano che si è imposta 3-1 nel big match di serie A1 femminile in casa dell’Igor Gorgonzola Novara. Le ragazze di Lorenzo Bernardi, dopo dodici vittorie consecutive tra campionato e Challenge Cup, hanno perso la loro clamorosa imbattibilità in una partita in cui le ospiti hanno meritato il successo. Il primo set è stato a dir poco a senso unico, con la capolista che ha subito in avvio tre sorprendenti ace praticamente consecutivi di Dana Rettke (non una specialista della battuta) e in generale è andata in crisi in ricezione: 16-25 il punteggio finale che sarebbe potuto essere anche più pesante.

Il duro colpo subito però ha svegliato Novara e in particolare Vita Akimova che quasi da sola se l’è giocata punto a punto con le più pimpanti rivali, fino al finale in volata che premiato Chirichella e compagne con l’1-1 che ha ristabilito la parità. La formazione femminile del Consorzio, reduce dalle due sconfitte tra Supercoppa e campionato contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano, ma anche da un netto successo all’esordio in Champions League, non si è disunita e nel terzo set ha ripreso a martellare dalla linea dei nove metri, oltre a murare con una Laura Heyrman sempre presente sotto rete. Al resto ha pensato la solita Paola Egonu che ha attaccato con percentuali altissime e anche nel quarto parziale ha scavato il solco decisivo, per chiudere con 30 punti personali.

Novara, con una Caterina Bosetti in difficoltà e l’ex Anna Danesi positiva solo a tratti, è uscita ridimensionata da questo atteso scontro diretto, anche se la classifica sorride ancora, in virtù soprattutto di una partita giocata in più rispetto alle altre big. Proprio Milano, sconfitta a Livorno due settimane fa, il 22 novembre recupererà il match non disputato contro la Reale Mutua Fenera Chieri, per l’occasione all’Opiquad Arena di Monza.

Prima, però, il tour de force di questo periodo proseguirà già domani, con la trasferta in terra francese contro il Mulhouse: ci sarà da aspettarsi un ampio turnover da parte di coach Marco Gaspari.

Alessia Orro (Allianz Vero Volley Milano): "Sono molto contenta del primo set, in cui siamo partite molto bene proprio come contro Conegliano. Le nostre avversarie poi sono entrate in partita, come era giusto che fosse, ma siamo state brave a non perdere il filo del gioco. Siamo state più brave a essere lucide nei momenti decisivi, che è stata la chiave del match".

"C’è tanto da migliore, soprattutto nelle partenze in cui andiamo forte e pian piano ci rilassiamo e non deve succedere. Ogni giorno - conclude Alessia Orro - stiamo crescendo, aggiungendo un tassello in più, passo dopo passo, e ne sono molto felice".

IGOR GORGONZOLA NOVARA-ALLIANZ VERO VOLLEY MILANO 1-3 (16-25, 25-23, 23-25, 21-25)