L’Inter a Lisbona resta in corsa: 1-1

Quarto 1-1 di fila, tra campionato e Youth League, per l’Inter che ieri pomeriggio ha pareggiato sul campo del Benfica: al vantaggio di Quieto ha risposto il colpo di testa di Nuno Felix. La squadra di Chivu, dunque, rimane ancora a secco di vittorie in Europa e con il risultato di ieri ha salutato matematicamente l’obiettivo primo posto del girone, mentre la qualificazione ai playoff resta appesa a un filo: per sperare di continuare il percorso nella manifestazione servirà battere la Real Sociedad nell’ultimo turno e aspettare il risultato dei portoghesi contro il Salisburgo

Ila.Ch.