Il Lecco batte ai rigori il Cesena. Sulla strada per la B ora c’è solo il Foggia

Cesena, 8 giugno 2023 – Il Lecco vince a Cesena, per la prima volta nella sua storia, è vola in finale playoff.

Altra grandissima impresa degli uomini di Luciano Foschi che, ieri sera, hanno sciorinato una gran prestazione al Dino Manuzzi superando i più quotati rivali e centrando il sogno della finale playoff. Dopo l’1-0 dei 90’, risultato che ha pareggiato l’1-2 dell’andata, e il nulla di fatto dei supplementari sono stati i rigori a decidere la qualificazione. Il Lecco li segna tutti, il Cesena ne sbaglia uno con Mustacchio (parata di Melgrati).

La disperazione di Mustacchio che si fa parare il rigore da Melgrati

Parte forte il Cesena. Al 5’ bella verticalizzazione per Stiven Schpendi che riesce a girare debolmente in porta ma Melgrati respinge. Al 20’ Adamo prova il tiro dal limite ma alza la mira. Il Lecco soffre ma al 23’ la palla arriva a Giudici sfiora il montante alla destra di Tozzo. Al 25’ cross di Zambataro e Bianconi da pochi passi si divora un’occasionissima mandando a lato. Al 31’ pronta girata di testa di Zambataro che costringe Tozzo alla deviazione e al 35’ il portiere di casa salva i suoi deviando una incornata di Pinzauti su cross di Lepore.

Al 43’ “coast to coast” di Stiven Schpendi che resiste al tentativo di recupero di Zuccon e con un tocco di destro supera Melgrati ma manda di poco a lato. Il secondo tempo si apre con una occasione per Cristian Schpendi che dal limite dell’area piccola spara incredibilmente alto.

Ma il Lecco all’11 ’ trova il vantaggio. Grande azione di un fantastico Girelli, palla perfetta per l’ex Buso che controlla e con un destro in diagonale fa secco Tozzo per l’1-0. Il Cesena si scuote e al 23’ Stiven Schpendi costringe Melgrati al mezzo miracolo. Al 26’ gran giocata sulla sinistra di Buso e palla al centro per Pinzauti che non arriva all’appuntamento col gol per una questione di centimetri. Al 35’ autentica prodezza di Melgrati che devia in angolo una girata al volo di Stiven Schpendi da non più di 3 metri. Nei supplementari Bunino fallisce il match point, colpendo debolmente di testa da pochi passi. E così si va ai rigori.