L’assalto dura 90’, ma il muro del Novara regge

Finisce a reti inviolate la sfida allo stadio Ernesto Breda tra la Pro Sesto e il Novara.

Un punto ciascuno per le due contendenti con i padroni di casa allenati da mister Francesco Parravicini schierati a coprire bene gli spazi e che possono forse recriminare con la sorte avversa perché a dieci minuti dal termine del match Marianucci su calcio dalla bandierina battuto da Barranca ha colto con un colpo di testa in pieno la traversa, strozzando in gola la gioia del possibile vantaggio ai propri compagni di squadra e ai tifosi biancoazzurri assiepati in modo numeroso in tribuna.

Alla fine dell’incontro dello stadio Ernesto Breda è maturato così il risultato più giusto con un’equa divisione della posta in palio in questa giornata tra le due formazioni in campo, che possono comunque muovere positivamente la propria classifica nel campionato di serie C. Per la vittora (e lo spettacolo) bisogna attendere.

Luca Di Falco