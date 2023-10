L'Arconatese vince a Caronno Pertusella e rafforza il primato

Vince e si rafforza in testa al girone B l’Arconatese che supera il Brusaporto per 3 a 1 al termine di una gara combattuta dal punto di vista agonistico. Gli oroblù del tecnico Giovanni Livieri passano in vantaggio per primi con un colpo di testa di Mauthe al 37’ del 1° tempo dopo un corner, con gli ospiti rimasti in 10 per il rosso a Micheli alla mezzora. Poi al 7’ del 2° tempo Castelli per il Brusaporto pareggia dal dischetto ma il finale è tutto di marca arconatese con l’incornata vincente del difensore Medici per il raddoppio al 43’ e il tris di Fall, subentrato a gara in corso, in contropiede per un’affermazione che lancia sempre di più la formazione oroblù, ora attesa in trasferta dal Piacenza nel prossimo turno di campionato.

Luca Di Falco