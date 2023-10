L’Allianz non sfata il tabù . Il Piacenza è a tutto Gas

Quello che è diventato un tabù, per l’Allianz Milano, ovvero la Gas Sales Bluenergy Piacenza continua a esserlo. I piacentini, in un match senza troppa storia, si impongono per 3 set a 0. Al debutto stagionale in casa, in una Allianz Cloud (con quasi 4000 spettatori) che in tutti i modi ha fatto sentire la propria vicinanza ai ragazzi di Piazza, i meneghini non riescono ad avere la meglio sulla formazione di Anastasi. Dopo un inizio positivo i milanesi crollano con una prestazione deludente. Non funziona la ricezione e si salva solo l’opposto Petar Dirlic, neoacquisto del roster. Il primo set fatto di alti e bassi sia per l’Allianz Milano che per la Gas Sales Bluenergy Piacenza. Peccato, alla fine, siano i padroni di casa a perdersi sul più bello e a cedere un parziale in cui sono quasi sempre stati gli ospiti a inseguire. Si vedono buoni segnali da Dirlic, che, invece alla prima di Superlega contro Modena, non aveva convinto. Manca però l’apporto, soprattutto in ricezione ma anche in attacco, di Kaziyski. Piacenza ne approfitta e nonostante una fase di copertura non sempre reattiva fa suo il set evitando pure i vantaggi. I locali subiscono il contraccolpo psicologico e si ritrovano a inseguire. Manca la brillantezza vista alla prima di campionato e anche l’apporto del muro e del centro (Piazza, toglie infatti capitan Piano per Vitelli). In un nulla Milano va sotto di 5 punti e sembra non in grado di reagire. Per gli ospiti, ci pensano Lucarelli e Leal a far male. L’ingresso di Vitelli dà un po’ di ossigeno a un gruppo che demotivato. Per cercare di riaprire l’incontro Piazza, come successo a fine primo set, inserisce il cubano Melgarejo al posto di uno spento Kaziyski. Nel 3° i meneghini riprendono un po’ di coraggio. Provano a non far scappare via Romanò e compagni e si porta sul meno uno. La squadra di Anastasi però non rischia che l’incontro venga riaperto e riguadagna un po’ di margine, spinta da Simon e Lucarelli.

ALLIANZ MILANO – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA: 0 - 3 (23 – 25; 21 – 25; 23 – 25)