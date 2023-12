La Uyba cade a Chieri. Ora è piena crisi

La Uyba crolla a Chieri e viene agganciata al penultimo posto. Niente da fare per le farfalle contro la 5ª forza che si è imposta con un facile 3-0. Il match non ha mai avuto storia. Nel 1° set, trascinata dalle ex Grobelna (10 punti) e Zakchaiou (13), la formazione di Chieri è volata via sul 12-5 e poi ha chiuso senza nessun problema con un netto 25-16. Sotto 10-5 anche nel 2° set, la Uyba ha reagito portandosi a meno 2 (15-13) con 1° tempo della Lualdi e, dopo un altro allungo delle locali, pareggiando a 21 con la Frosini. Sul 23 pari però Grobelna e Skinner (15 punti) hanno messo a terra i palloni del 25-23. Nel 3°parziale, dopo un equilibrio iniziale, Chieri ha preso il volo (19-16) e ha concluso sul 25-21 vincendo la partita con un secco 3-0.

REALE MUTUA FENERA CHIERI – UYBA VOLLEY BUSTO ARSIZIO 3-0 (25-16, 25-23, 25-21).

F.D’E.