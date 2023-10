La rete di Leveh piega il Pinerolo in Girone A

Sofferta vittoria della Vogherese che ha superato di misura il Pinerolo in un match combattuto che ha divertito il numeroso pubblico presente sugli spalti dell’impianto sportivo di via Facchinetti. Da sottolineare l’eccellente prestazione del centrocampista classe 2004 Emanuele Occhipinti,il migliore in campo in assoluto che insieme al compagno di reparto Marchetti ha dato tanta qualità in zona mediana. Bene anche la linea difensiva con Ardidiacono leader assoluto.

La rete che ha deciso la gara è stata siglata nei primi 45’ di gioco dall’attaccante Leveh che con un preciso tiro rasoterra ha superato il portiere ospite. Tre punti pesantissimi che consentono di migliorare ulteriormente la classifica e guardare con grande fiducia alle prossime gare a partire da mercoledì pomeriggio in Valle D’Aosta.Raffaele Sisti