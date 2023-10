La Power Volley supera Monza. Da domenica sarà Superlega

Da oggi in poi si fa sul serio. La MINT Vero Volley Monza e l’Allianz Milano hanno chiuso la loro preseason con un allenamento congiunto giocato all’Arena di Monza e vinto dai meneghini per 4 set a 0. Le due squadre si sono potute confrontare sfruttando, finalmente, i roster al completo. A causa della fitta estate di impegni con le Nazionali, Milano ha da poco recuperato Yuki Ishikawa, Agustin Loser e Osniel Melgarejo (gli ultimi ad arrivare). I brianzoli, dalla loro, Gianluca Galassi, Eric Loeppky e Arthur Szwarc e il nipponico Ran Takahashi. Più indietro nella condizione fisica Monza che deve ancora far funzionare tutti gli ingranaggi. Milano guidata alla regia da Zonta al posto dall’indisponibile Porro, vince il test e tutti i set con i parziali 25- 22, 25 - 21, 25 - 19 e 25 - 23 Domenica, le compagini lombarde, saranno impegnate con la prima di Superlega. Per nessuna delle due sarà una passeggiata. La squadra di Piazza gioca, al Palapanini, alle 15.45 contro Modena, mentre quella di Eccheli, alle 18, a Civitanova con la Lube, finalista scudetto un anni fa.

Giuliana Lorenzo