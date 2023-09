La neopromossa Giana festeggia il ritorno violando il difficile Speroni

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Colpaccio della Giana Erminio che festeggia il ritorno in Serie C espugnando lo stadio Speroni della Pro Patria (1-2) nel primo derby lombardo della stagione ufficiale. I biancoazzurri gorgonzolesi riescono a fare centro nella prima giornata di campionato, che è sempre un’incognita per ogni formazione che comincia il torneo, rendendo amaro l’esordio di mister Riccardo Colombo alla guida dei tigrotti biancoblù. Sorride dunque un altro debuttante in C, il tecnico Andrea Chiappella. La Giana Erminio passa in vantaggio al 23’ del 1° tempo: punizione magistrale di Fumagalli con la sfera che termina nell’angolino mentre il nuovo portiere Rovida può solo intuire la traiettoria senza riuscire a sventare. Nel 2° tempo la Pro Patria rientra in campo con i migliori propositi per raddrizzare la gara e perciò accentua il forcing alla ricerca del pareggio davanti al pubblico amico, riuscendo nell’intento al 10’. A segnare è l’attaccante Stanzani, bravo ad approfittarne sugli sviluppi di un corner trovando la deviazione risolutrice. La Giana costruisce il gol che decide la partita al 22’. Autore è Fall, subentrato da poco a Verde con Rovida che non può fare nulla, regalando i primi 3 punti del ritorno nei professionisti alla propria squadra, mentre la Pro Patria dopo un buon precampionato avrà modo di rifarsi.

Pro Patria-Giana 1-2 (0-1)

Reti: al 23’ Fumagalli, al 55’ Stanzani, al 67’ Fall.

Luca Di Falco