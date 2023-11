La Germani soffre fino alla fine, poi si prende il derby con Cremona: 84-75

La Germani Brescia si prende il derby lombardo con la Vanoli Cremona e prosegue la sua straordinaria corsa in vetta al campionato di Serie A. Per Alessandro Magro vetta confermata al fianco di Venezia e Virtus, mentre Cremona, dopo la clamorosa vittoria della scorsa settimana con la stessa Bologna, un’altra ottima prestazione contro una squadra di vertice. Anche Cavina è sulla strada giusta. 84-75 il finale, mvp CJ Massinburg che concretizza un grande secondo tempo con 13 punti. E’ un match destinato ad un grande equilibrio. Per Brescia sale di tono Miro Bilan, fattore anche a rimbalzi, Cremona trova nuovamente un Grant Golden dominante come con la Virtus, e a differenza del collega croato anche sul versante difensivo. Magro pesca alcune buone giocate anche da CJ Massinburg, Cavina trova in Denegri la risposta al primo tentativo di fuga rivale sul +6 a tre minuti dalla sirena. La difesa della Vanoli sale di intensità, Cobbins viene costretto a forzare oltre i ventiquattro secondi, Zegarowski appoggia due volte il -4, ma qui arriva il quinto fallo che chiude anticipitamente la sua partita. Brescia capitalizza i possessi, dopo Massinburg è Christon a garantire un 22 dalla lunetta, Cavina deve consegnare a Denegri la costruzione del possesso più importante con un minuto da giocare ed è Kenny Gabriel a leggere la situazione alla perfezione. Sono secondi preziosi, che garantiscono due possessi pieni di vantaggio e il risultato nel ghiaccio dopo l’errore di Adrian dall’arco. BRESCIA-CREMONA 84-75 (25-13, 15-22, 25-25, 19-15). A.L.M.