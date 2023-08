Il Sangiuliano sbanca Milano: 2-0 alla Tritium nella Coppa Italia di Serie D

di Luca di Falco

Allo stadio La Rocca perentorio 2 a 0 del Sangiuliano City ai danni della Tritium, così eliminata nel turno preliminare della Coppa Italia di Serie D. I gialloverdi di mister Manuel Iori andranno a giocare alla Dossenina dal Fanfulla per il primo turno della manifestazione. Partita ben interpretata da ambo le formazioni, con i padroni di casa che però si sono dovuti arrendere ad un gol per tempo. La gara molto intensa e apprezzabile dal punto di vista tattico, nonostante gli inizi stagionali del pallone, vede la formazione ospite rompere il ghiaccio grazie alla bella punizione trasformata da Qeros all’11’ della prima frazione. Nella ripresa la Tritium al 13’ è sfortunata perché la conclusione di Maione, subentrato per la squadra di Di Blasio, va a sbattere contro la traversa della porta difesa da Manfrin che così può tirare un sospiro di sollievo. Poi il biancoazzurro Lazzaro non è impeccabile in fase difensiva e il Sangiuliano al 22’ guadagna un rigore con l’opportunità di raddoppiare e chiudere i conti. Cosa che il nuovo acquisto del calciomercato estivo De Angelis non si lascia sfuggire perché trasforma in maniera impeccabile mandando il pallone nell’angolino opposto alla porta difesa da Acerbis che può solo andare a raccogliere mestamente la sfera in fondo al sacco.