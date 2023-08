Il Lumezzane è pronto al grande debutto E intanto si rafforza

Il Lumezzane inizierà il campionato il 4 settembre a Vercelli e la squadra continua a ritmo intenso i preparativi per farsi trovare pronta all’appuntamento atteso per 6 anni. Un lavoro che affianca le sedute di allenamento sul campo che mister Franzini propone ai giocatori rossoblù alle numerose trattative che vedono protagonista la società del presidente Andrea Caracciolo e che ieri ha raggiunto un obiettivo importante. È infatti un nuovo, prezioso punto di riferimento per il centrocampo Carlo Ilari, classe ’91, che ha giocato nella FeralpiSalò, Barletta, Catanzaro, Sambenedettese e Cesena e proviene dal Lecco, dove nell’ultima stagione ha contribuito al gran salto in B. Il sodalizio, inoltre, ha comunicato il rinnovo del contratto di Troiani e Parodi, determinati a proseguire con entusiasmo la loro avventura a Lumezzane. Una sfida che nella stagione presenta l’obiettivo-salvezza, ma la formazione che Franzini sta plasmando sta mettendo in mostra un crescendo lusinghiero, come ha confermato l’amichevole col Lecco, una prova per la matricola che ha tenuto testa sino al termine alla compagine bluceleste, che si appresta a cominciare il suo cammino in B. Alla fine il Lecco è riuscito ad imporsi 2-1, ma il Lume ha giocato a testa alta, sfiorando a più riprese il pari. Una prova che ha mostrato un’organizzazione di gioco e uno spirito che possono consentire di farsi valere nel campionato di C. L.M.