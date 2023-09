Girone D. Sangiuliano, che botta. Prende 6 reti in Emilia

SAN GIULIANO MILANESE

Allo stadio "Biavati" debacle del Sangiuliano City battuto per 6 a 2 dal Corticella. Felsinei già avanti per 4 a 0 nella prima frazione di gioco con reti di Trombetta al 6’, Mordini al 19’ , al 35’ e al 40’ per una tripletta feroce prima del riposo. Nella seconda frazione di gioco della partita al 1’ subito in rete Farinelli per la formazione di casa, quindi il sesto gol con Menarini al 20’.

La squadra gialloverde dell’allenatore Manuel Iori si sveglia però troppo tardi per cercare di riaprire le sorti della sfida sportiva, già pregiudicate nella prima frazione: al 45’ per il Sangiuliano City rete firmata da Cogliati, bissata tre minuti più tardi da Makni, ma ormai i giochi sono fatti con una trasferta in Emilia Romagna da dimenticare velocemente per la compagine lombarda, se vuole tornare al più presto in serie C.

La tifoseria del Milanese se lo aspetta dopo gli annunci della società.

L.D.F.