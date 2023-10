Folgore Caratese frenata a Carate Brianza dal Real Calepina

Quarto pareggio di fila per la Folgore Caratese che contro la Real Calepina era chiamata alla prima volta senza il suo allenatore Vinicio Espinal esonerato venerdì pomeriggio dal presidente Michele Criscitiello.

Al suo posto, per ora, sulla panchina dei brianzoli, è andato a sedersi il tecnico della Juniores Crippa.

Ma il trend non cambia per gli azzurri. Ottima la partenza dei lambraioli in vantaggio con l’incornata di capitan Arpino.

Si sblocca anche Panatti con un bel rasoterra ma i bergamaschi non mollano e impattano grazie a Ekuban e Ruffini portando a casa un buon punto.

Ro.San.