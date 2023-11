"EA7 Milano vince in casa contro l'Efes Istanbul"

Se in trasferta Milano non ride, almeno lo fa in casa. Al Forum cade anche l’Efes Istanbul che i biancorossi battono per 92-78. Una partita senza troppe emozioni, ma nella quale i milanesi dimostrano finalmente concretezza, soprattutto nell’ultimo periodo che tante delusioni aveva dato recentemente. Questa volta il parziale è eloquente, un 29-15 che spacca la partita con Shields miglior realizzatore a quota 18 punti. Nell’atmosfera tiepida del Forum a inizio partita (7900 spettatori) l’approccio al match dell’Olimpia è anche positivo con Lo protagonista (19-18 al 10’). Le iniziative di Hall spingono avanti l’EA7 sul 27-20 al 14’, ma Larkin sigla la tripla del 43-39 all’intervallo. Tra il 2° e il 3° periodo è stato anche il momento della premiazione speciale per Krunoslav Simon inserito nella Hall of Fame societaria. La ripresa inizia come era finito il tempo con un’altra bomba di Larkin (43-42), Milano prova a riprendere le fila della partita (56-52), ma ancora al 26’ l’Efes scavalca con Thompson sul 56-57. Con 7 punti di fila di Shields l’EA7 ritrova l’entusiasmo (65-61 al 31’), poi con Hall (15 punti) prova a scappare via chiudendo un break di 13-1 per il 71-62 un paio di minuti dopo. E’ la fuga giusta (con Hall da play), quella che riporta Milano al successo in Eurolega.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-EFES ISTANBUL 92-78 19-18; 43-39; 63-61.

Sandro Pugliese