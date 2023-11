Disastro Olimpia. In casa cede 81-86 a Pistoia

Getta alle ortiche il successo l’Olimpia Milano perdendo incredibilmente in casa contro Pistoia per 81-86. Dopo un primo tempo dominato e giocato molto bene con ben 53 punti segnati l’EA7 stacca completamente la spina e precipita nel dirupo incassando un incredibile 28-47 nel secondo tempo dilapidando il +14 del 20’. Così l’acuto di Belgrado viene sporcato dall’ennesimo ko in campionato, il quarto in sole 9 partite. Dopo i primi 20’ chiusi 53-39 (con tanto di Varnado, pivot titolare ospite uscito per infortunio) con un incredibile Kamagate da 6 schiacciate, i biancorossi hanno pensato troppo presto di aver chiuso la pratica e si sono risvegliati al 30’ sotto di 5 lunghezze sul 63-68 con un maxi parziale da 10-29. I toscani allungano ancora (63-72), ma non hanno fatto i conti con Shields che si accende, piazza tre triple e impatta.

Non basta, l’Estra si riaccende con Willis e Moore autori di 59 punti in coppia, torna 74-78 al 37’ e viola Milano per la prima volta nella sua storia.

Sandro Pugliese