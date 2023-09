"Crema si riscatta: 2-0 alla Tritium nel Girone B". Il Crema ha vinto in casa contro la neopromossa Tritium con determinazione e voglia di vincere. Le reti di Lovaglio e Bardelloni hanno deciso la gara per 2-0. Una vittoria importante e sofferta per i nerobianchi che riscattano la sconfitta della settimana scorsa.