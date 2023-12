Corsa salvezza. Basile l’uomo della provvidenza per Orzinuovi

Si chiama Grant Basile (nella foto) l’uomo della provvidenza della Agribertocchi Orzinuovi. L’alacentro classe 2000, arrivato da Derthona, ha totalmente ribaltato le gerarchie della squadra bresciana in due partite, portando all’addio di Mayfield e al rilancio delle chance salvezza. L’italoamericano ha prodotto 24 punti e 12 rimbalzi contro Trieste, 28 punti e 9 rimbalzi con Cividale. E contro i friulani non a caso è arrivata una vittoria fondamentale nella corsa salvezza. Prodotto di Wright State, Grant Basile nasce a Peawukee, Wisconsin, da una famiglia di chiare origini in Italia. Dopo aver chiuso la carriera NCAA nel prestigioso ateneo di Virginia Tech, Grant ha accettato la corte di Derthona, che dopo un paio di gare di BCL lo ha girato a Pistoia, sempre in Serie A. Ma la categoria cadetta è stata, infine, la scelta del club piemontese. E Orzinuovi non può che ringraziare. Nuova sfida domani, alle ore 19 in quel del Palasport Flaminio di Rimini. Orzinuovi sogna con Grant Basile, ma tutto il basket italiano ora con guarda attenzione un possibile nuovo prospetto per la nazionale di Gianmarco Pozzecco.

Alessandro Luigi Maggi