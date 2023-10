Como strappa un punto al Bari: impresa in dieci uomini

Importante pareggio dei lariani per 1-1 sul difficilissimo campo di Bari, dopo aver giocato in dieci per tutto il secondo tempo. La partita è stata vivace, con tante occasioni da rete, ma solo Diaw prima e Bellemo poi sono riusciti a bucare la rete. Prima occasione al 5’ per il Bari, errore difensivo di Barba, ne approfitta Koutsoupias, il suo tiro sul primo palo viene bloccato da Semper in due tempi. Il Como risponde al 13’: un’ azione fra Da Cunha e Cassandro libera quest’ultimo che crossa in area rasoterra, dove Cutrone prova il colpo di tacco che finisce fuori. Al 21’ rete annullata ai pugliesi: in contropiede Nasti vince un contrasto con Odenthal, solo davanti a Semper lo infila in diagonale, ma Camplone avvisa il fallo su Odenthal nel contrasto e annulla. Di Cesare rischia l’autogol, deviando un tiro di Chajia sull’esterno della rete.

Al 5’ della ripresa Kone viene espulso per doppia ammonizione, costringendo il Como in dieci per tutto il secondo tempo. Longo toglie un buon Da Cunha per Bellemo e passa al 3-5-1. Al 54’ il Bari ne approfitta subito e va in vantaggio: corner battuto da Sibilli, Nasti di testa prolunga verso la porta dove Diaw sempre di testa da due metri insacca. Gli azzurri però pareggiano subito al 56’: punizione battuta verso destra dove Cassandro entra in area, crossa immediatamente per Bellemo che sbuca in mezzo alla difesa biancorossa e di testa infila Brenno. Parte un assedio alla porta comasca, con diversi angoli battuti dai pugliesi, tutti respinti dalla difesa comasca. Il Bari sfiora però il gol della vittoria su punizione nel recupero per fallo di Vignali. Batte a giro quasi dall’angolo di Achik, dove Vicari non trova la deviazione vincente. Enrico Levrini