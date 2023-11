Colpo Varese: arriva James Young. Debutterà nel derby con Cremona

L’Openjobmetis Varese agisce sul mercato e sceglie James Young, ala di 28 anni, proveniente da Treviso, per sopperire all’infortunio di Sean McDermott. Young è stato rilasciato ufficialmente ieri da Treviso (insieme al play Booker), dove in 8 partite ha prodotto 9,7 punti e 2,4 rimbalzi, cifre che non hanno soddisfatto le aspettative di un club ancora a secco di vittorie dopo nove giornate.

James Young, compagno di Willie Cauley-Stein all’università di Kentucky nella stagione 201314, è stato una prima scelta NBA (numero 17) nel 2014 dai Boston Celtics. Tuttavia, in NBA non è riuscito a imporsi, con una media di soli 2,3 punti in 4 stagioni. In Europa, però, ha mostrato le sue qualità diventando capocannoniere del campionato israeliano 201920 con il Maccabi Haifa.

Nonostante non abbia più l’atletismo devastante dei suoi primi anni, Young è conosciuto come un tiratore mancino efficace, capace di realizzare prestazioni importanti come i 28 punti segnati con 67 da tre punti nella partita contro Scafati.

L’unico momento di reale luce agli ordini di Frank Vitucci in terra veneta.

Il contratto firmato con Varese sarà di due mesi, con la possibilità di estenderlo fino al termine della stagione 202324. L’arrivo di Young fornisce a Varese un giocatore fisicamente più imponente (201 centimetri per 98 chili) rispetto a McDermott, sebbene meno agile. Il suo impatto sarà cruciale per le sorti della squadra, e una buona prestazione potrebbe portare a una conferma contrattuale oltre gennaio. Young è atteso a Varese in tempo per partecipare al derby di domenica contro Cremona, con il suo primo allenamento programmato per oggi pomeriggio.

Classifica: Bologna, Brescia, Napoli e Venezia 14; Trentino 12; Milano, Reggio Emilia e Tortona 10; Cremona, Pesaro, Pistoia e Scafati 8; Sassari e Varese 6; Brindisi 2; Treviso 0

Alessandro Luigi Maggi