Cantù vince facile con Casale

La Pallacanestro Cantù batte Monferrato e prosegue la sua corsa alle spalle della capolista Trapani, in quella che pare essere destinata a diventare la rivalità più importante in questo campionato di A2. 90-74 il finale di una gara mai in discussione, con un superlativo Stefan Nikolic, 19 punti. Prestazione da cineteca per Federico Miaschi a Latina: 36 punti per lui, con giocata chiave di AJ Pacher a un secondo dalla sirena dopo la tripla del pareggio di Luca Vitali poco prima. La JuVi Cremona domina senza pietà Agrigento, 101-82 il finale, Vigevano che cade a Rieti contro la Sebastiani. 80-71 il finale. Nel girone rosso non si schioda Orzinuovi dal fondo: vince Cento 56-67. I bresciani devono fare mercato. A.L.M.