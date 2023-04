Udinese-Cremonese 3-0, per i grigiorossi una giornata da dimenticare

Cremona, 23 aprile 2023 – Giornata da dimenticare in fretta per una Cremonese davvero grigia, che in casa dell’Udinese subisce un 3-0 senza troppe attenuanti al termine di una partita che ha sempre costretto i grigiorossi ad inseguire.

In effetti la voglia della squadra di Ballardini di conquistare la terza vittoria dura in pratica solo 2’, il tempo sufficiente a Samardzic per scagliare la prima conclusione della gara dalla distanza e trafiggere Carnesecchi. Un inizio subito in salita dal quale gli ospiti, che alla “Dacia Arena” si presentano con la difesa a quattro, non riescono più a riprendersi. La Cremonese, infatti, risponde all’immediato vantaggio dei friulani con due insidiosi colpi di Vasquez e Tsadjout, ma la rete difesa da Silvestri rimane inviolata.

Scampato il pericolo, i bianconeri riprendono a macinare il loro gioco e dopo un provvidenziale salvataggio sulla riga di Sernicola su Udogie, al 27’ arriva il raddoppio con un colpo di testa di Perez che sfrutta a dovere un calcio di punizione dalla trequarti. Il 2-0 carica ulteriormente l’Udinese e intimidisce la Cremonese. Prima Benassi e poi Dessers chiamano al lavoro Silvestri, ma sono sempre i friulani a condurre le danze e al 35’ Success firma il 3-0 che chiude il primo tempo ed ipoteca il risultato per la squadra di Sottil.

Nella ripresa mister Ballardini cerca di rianimare la sua formazione e si ripresenta in campo con un propositivo 3-4-3, ma la ritrovata buona volontà degli ospiti non sortisce il gol che potrebbe riaprire la contesa. Ci prova Buonaiuto, ma le minacce maggiori sono ancora per Carnesecchi, che deve neutralizzare gli spunti di Ehizibue e Bijol. Il risultato, così, rimane immutato e, pur senza forzare più di tanto, l’Udinese può condurre in porto una vittoria mai in discussione che nell’ultimo quarto d’ora regala l’esordio in serie A di Basso Ricci. Un timido sorriso nel triste pomeriggio della Cremonese, che vede spegnersi nuovamente il sogno della salvezza che aveva fatto capolino dopo le due vittorie con Sampdoria e Empoli. Udinese-Cremonese 3-0 (3-0) Udinese (3-5-1-1): Silvestri 6; Becao 6 (39’ st Masina sv), Bijol 6,5, Perez 6,5; Ehizibue 6,5 (39’ st Festy sv), Samardzic 7 (20’ st Arslan 6), Wallace 6, Lovric 6, Udogie 6,5; Pereyra 6,5 (39’ st Pafundi sv); Success 7 (42’ pt Beto 6). A disposizione: Padelli; Piana; Zeegelaar; Abankwah; Thauvin; Nestorovski. All: Andrea Sottil 6,5. Cremonese (4-3-2-1): Carnesecchi 6,5; Sernicola 6,5 (1’ st Aiwu 6), Bianchetti 6, Vasquez 6, Valeri 6; Benassi 6,5, Meité 6, Castagnetti 6 (1’ st Okereke 6); Tsadjout 6 (44’ pt Afena-Gyan 6), Buonaiuto 6 (30’ st Basso Ricci 6); Dessers 6 (15’ st Quagliata 6). A disposizione: Saro; Sarr; Pickel; Ghiglione; Acella; Ferrari; Galdames; Lochoshvili. All: Davide Ballardini 6. Arbitro: Francesco Forneau di Roma 6. Reti: 2’ pt Samardzic; 27’ pt Perez; 35’ pt Success. Note: ammoniti: Sernicola; Samardzic; Afena-Gyan; Arslan; Valeri – angoli: 3-7 – recupero: 4’ e 4’.