Monza-Cremonese all’U Power Stadium: le probabili formazioni

Davide Ballardini

Con dodici partite ancora da giocare e dodici punti da recuperare sullo Spezia, quartultimo, la matematica consente ancora alla Cremonese di sperare in una salvezza che avrebbe del miracoloso.

I numeri maturati nel corso di questa sofferta stagione di serie A, però, si rivelano proibitivi anche per il più ottimista dei tifosi, visto che nelle ventisei giornate fin qui disputate i grigiorossi sono riusciti a vincere solo una volta e che, per riaccendere la fiammella della speranza di evitare un immediato ritorno in B, dovrebbero inanellare un ben filotto di successi consecutivi.

La partita di sabato (fischio d’inizio alle 15) in casa del Monza, una sfida tra due matricole, anche se caratterizzate da un percorso ben diverso, può comunque rappresentare l’occasione per dare almeno un significato al cammino conclusivo della Cremonese che, al di là di ogni possibile calcolo, deve affrontare questo impegno con grande orgoglio e con tutta la volontà di dimostrare il suo vero valore (smentendo, magari, quello che sembra affermare in modo categorico la classifica).

Contro i brianzoli, che sognano di scalare altre posizioni, mister Ballardini ed i suoi giocatori devono ripetere quelle prestazioni tutta sostanza che hanno condotto la formazione grigiorossa sino alla semifinale di Coppa Italia (il 5 aprile è attesa allo “Zini” la Fiorentina per la gara di andata) contro ogni pronostico. Per quel che riguarda lo schieramento, invece, il tecnico ravennate, che dovrebbe puntare sul solido 3-5-2 che ha fatto intravedere buoni segnali, non potrà contare su Chiriches, che sta lavorando a parte per recuperare dall’ennesimo infortunio stagionale, mentre gli ultimi dubbi della vigilia riguardano soprattutto il ballottaggio tra Meité e Galdames per un posto a centrocampo e le due punte da schierare in attacco tra Okereke, Dessers e Tsadjout.



Probabili formazioni:



Monza (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Mari, Caldirola; Birindelli (Valoti/Barberis), Pessina (Machin), Sensi, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. All: Nocerino.

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Meité (Galdames), Benassi, Valeri; Okereke (Tsadjout), Dessers. All: Ballardini.