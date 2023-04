Milan-Napoli 1-0, le pagelle: Bennacer e Pioli 6.5, immenso Maignan 7.5

MILAN

Maignan 7.5: graziato da Kvara al 1’, Magic Mike è sicuro negli altri interventi che smorzano gli ardori dei partenopei. Strepitoso nel finale su una girata di Di Lorenzo

Calabria 6.5: buona partita in fase di contenimento dove limita parecchio Kvara. Spinge poco ma va bene così…

Kjaer 6.5: altra prestazione convincente, puntuale nelle chiusure, comanda il reparto con autorità

Tomori 6.5: anche lui sbaglia poco, pochissimo, e mette le sue doti atletiche e di marcatore a servizio della squadra

Theo 6.5: in difesa non c’è mai soprattutto all’inizio e il Napoli va via sempre dalle sue parti, ma Pioli gli chiede di spingere e lui quando sgroppa e uno spettacolo

Tonali 7: è uno dei leader del Milan e lo dimostra anche stasera combattendo su ogni pallone e giganteggiando a centrocampo

Krunic 6.5: rischia la frittata dopo 1’, ma poi si riprende e gioca un’onesta partita

Diaz 7: la giocata dalla quale parte l’azione del gol di Bennacer vale da sola il prezzo del biglietto. Un’altra buonissima partita di questo giocatore che è ormai una certezza (34’ st Rebic sv)

Bennacer 6.5: trova il suo primo gol in Champions con una bella botta di sinistro, partita di sacrificio su Lobotka (21’ st Saelemaekers 6)

Leao 7.5: quando si accende lui… si accende anche il Milan. Grandissima la sua progressione alla mezzora del primo tempo, con tiro appena fuori ma anche grande intelligenza nell’assist a Bennacer per l’1-0. Le sue progressioni sono poesia a San Siro…

Giroud 6: poco servito dai compagni, lotta come un leone e si limita a qualche sponda

Allenatore: Pioli: 6.5: il Milan soffre all’inizio, poi esce alla distanza e supera ancora il Napoli grazie a tanta abnegazione e ad un grande spirito di squadra. La squadra nel finale non ha affondato il colpo ma è in vantaggio e fra sei giorni al Maradona ha la possibilità di andare in semifinale.