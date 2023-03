Il Mantova si illude poi la regina prende il volo: nuovo ko con il FeralpiSalò

Ai biancorossi non è bastata una buona partenza (dalla pagina Facebook Mantova 1911)

Mantova – Non basta una buona partenza al Mantova per conquistare un risultato positivo in casa di una FeralpiSalò e che sente il profumo della serie B e trascinata dagli acuti di Siligardi e Guerra conquista una vittoria che potrebbe rivelarsi determinante ai fini della promozione. Terza sconfitta consecutiva, invece, per i virgiliani, sempre più imprigionati in zona play out e costretti a guardare con crescenti preoccupazioni all’inseguimento della salvezza. La delicata sfida in casa della capolista inizia nel migliore dei modi per i biancorossi, accolti in campo dall’incitamento a dare di più da parte dei propri tifosi.

È solo il 3’, infatti, quando Ceresoli fa partire un cross che arriva fino a Bocalon, lesto a depositare in rete. Nonostante il gol subito a freddo, i gardesani iniziano a premere e si portano in avanti con crescente decisione. La squadra di mister Mandorlini, però, è attenta e preserva la rete difesa da Chiorra da particolari insidie. Il portiere virgiliano accetta una doppia sfida da Voltan, che va pericolosamente al tiro nel giro di pochi minuti, ma l’estremo difensore ospite si fa trovare pronto e mantiene inviolata la propria porta. Al 36’, però, la pressione della formazione di Vecchi raggiunge il pareggio desiderato e Siligardi trafigge Chiorra con una precisa conclusione. La rete siglata carica ulteriormente la compagine verdeblù, che insiste nella sua pressione e si rende nuovamente minacciosa con Guerra.

Al 44’ Pierobon chiama in causa Pizzignacco che non si lascia sorprendere, ma è il recupero ad infliggere un duro colpo agli ospiti, che nell’unico minuto concesso dall’arbitro vedono Guerra operare il sorpasso su assist di Voltan. I virgiliani cercano di ricaricare le batterie durante l’intervallo e nella ripresa tornano in campo decisi a raddrizzare la situazione. Prima Fontana e poi Ghilardi impegnano la solida difesa gardesana a conferma della buona ripartenza della squadra di Mandorlini.

Ma al quarto d’ora Siligardi offre una nuova prova delle sue virtù tecniche e manda il pallone dove Chiorra non può arrivare per un 3-1 che avvicina in modo deciso la vittoria alla FeralpiSalò e riduce ulteriormente le speranze di rimonta dei biancorossi. Le due contendenti continuano a cercare la via della rete, ma il punteggio non cambia più e il triplice fischio dell’arbitro dà il via alla festa della capolista e fa tornare negli spogliatoi a capo chino i biancorossi, sempre più vicini all’incubo dei play out.



FeralpiSalò-Mantova 3-1 (2-1)



FeralpiSalò (4-3-2-1): Pizzignacco 6,5; Bergonzi 6, Di Gennaro 6,5, Pilati 6,5, Salines 6,5; Zennaro 6 (39’ st Bacchetti sv), Palazzi 6 (29’ st Musatti 6), Balestrero 6,5; Siligardi 7,5 (39’ st Sau sv), Voltan 6,5 (6’ st Icardi 6); Guerra 7 (29’ st Pietrelli 6). A disposizione: Volpe; Venturelli; Di Molfetta; Legati; Panico; Carraro; Armati. All: Stefano Vecchi 7.

Mantova (3-5-2): Chiorra 6,5; Matteucci 6, Ghilardi 6, Panizzi 6; Fontana 6 (19’ st D’Orazio 6), Gerbaudo 6, Pierobon 6,5 (39’ st Darrel sv), Procaccio 6 (19’ st Conti 6), Ceresoli 6 (31’ st Silvestro 6); Bocalon 6,5 (31’ st Yeboah 6), Mensah 6. A disposizione: Chiesa; Malaguti; Fazzi; Padella; Rodriguez. All: Andrea Mandorlini 6.

Arbitro: Luca Angelucci di Foligno 6.

Reti: 3’ pt Bocalon; 36’ pt e 15’ st Siligardi; 46’ pt Guerra.

Note: ammoniti: Bocalon; Salines; Gerbaudo - angoli: 3-7 – recupero: 1’ e 4’.