Verso Inter-Lecce, Barella e Dzeko tornano titolari: le scelte di Inzaghi

Milano, 3 marzo 2023 – Dopo la scialba prestazione del Dall'Ara, Simone Inzaghi pensa a qualche cambiamento in vista della gara di domenica alle 18 contro il Lecce. Ancora ai box Skriniar e Dimarco, domani, sabato 4 marzo, verrà presa una decisione definitiva sulla loro presenza o meno nella lista dei convocati.

Ad oggi è più no che sì, visto che in settimana hanno lavorato a parte, proprio come Correa. L'argentino è già certo di non esserci al Meazza, punta a rientrare venerdì prossimo a La Spezia. Per quel che riguarda la formazione titolare, le confermate assenze non permettono al tecnico di agire molto diversamente rispetto all'ultimo incontro nel reparto difensivo e in quello degli esterni.

Confermati quindi Darmian e Dumfries sul binario destro, Bastoni e Gosens su quello sinistro. Acerbi potrebbe prendere il posto di De Vrij e Barella tornerà titolare al posto di uno tra Brozovic e Mkhitaryan. Davanti Dzeko è favorito per affiancare Martinez, visto che Lukaku fatica ancora a ritrovare la brillantezza perduta.