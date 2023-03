La Cremonese cerca tre punti a Sassuolo. Probabili formazioni

La squadra festeggia il successo sulla Roma

Cremona , 5 marzo 2023 – Il posticipo di domani sera (si gioca a Reggio Emilia a partire dalle 18.30) in casa del Sassuolo rappresenta una tappa determinante per la Cremonese, che, battendo la Roma per la prima, sospirata vittoria stagionale, ha dimostrato di voler dire ancora la sua nella lotta per la salvezza.

Dopo i tre punti con i giallorossi, la formazione di mister Ballardini è chiamata a mettere in campo tutte le risorse a sua disposizione per cercare di ripetersi immediatamente e centrare il secondo successo consecutivo che potrebbe riaccendere davvero le speranze di rimanere in serie A. Naturalmente i grigiorossi dovranno fare i conti con le opposte intenzioni degli emiliani, che non vogliono concedersi battute a vuoto, ma gli ospiti possono scendere in campo con la convinzione di far proseguire il loro momento positivo.

Il modulo

Un intento che potrà fare affidamento sulle rinnovate energie portate dal 3-4-3 che mister Ballardini è riuscito a trasmettere ai suoi giocatori, un modulo che sembra offrire non solo maggiore equilibrio, ma anche più efficacia in fase offensiva alla Cremonese. Contro i neroverdi dell’ex Zortea (sul fronte cremonese gli ex neroverdi sono invece Sernicola e Chiriches), i grigiorossi dovranno rinunciare allo squalificato Ferrari, con Bianchetti e Chiriches che sono in vantaggio su Aiwu (che tra l’altro è alle prese con noie fisiche) per completare il terzetto arretrato insieme a Vasquez, rilanciato dall’arrivo di Ballardini in panchina.

In ballottaggio

Rimane un dubbio a centrocampo tra Pickel e Meitè (con Castagnetti che pare avere poche possibilità di sorpasso), mentre il tridente avanzato dovrebbe vedere ancora Afena-Gyan ed Okereke a sostegno di Tsadjout, che sta vivendo un ottimo momento di forma e dovrebbe ancora prevalere su Dessers e Ciofani. Proprio dall’ex ascolano la Cremonese si attende lo slancio in più per fare bottino pieno su un campo difficile come quello del Sassuolo e dimostrare così che la vittoria con la Roma non è stata un exploit isolato, ma il bel segnale che i grigiorossi sono ancora in corsa per la salvezza.

Probabili formazioni:

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Zortea, Erlic, Tressoldi, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez (Objang), Matheus Henrique; Bajrami, Pinamonti (Defrel), Laurienté. All: Dionisi.

Cremonese (3-4-3): Carnesecchi; Bianchetti, Chiriches, Vasquez; Sernicola, Benassi, Pickel (Meité), Valeri; Afena-Gyan, Tsadjout, Okereke. All: Ballardini.