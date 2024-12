Olimpico amaro, la Dea interrompe la striscia di undici vittorie consecutive ma sale a 13 risultati utili consecutivi

Bergamo, 28 dicembre 2024 – L’Atalanta chiude il suo 2024 trionfale in testa alla classifica, conquistando un punto prezioso e importante in casa della Lazio. Il pareggio in rimonta per 1-1 che proietta i nerazzurri a quota 41, un punto davanti all’Inter: nerazzurri a più tre sul Napoli, che domani in caso di vittoria interna sul Venezia raggiungerebbe i bergamaschi, ma con il confronto diretto negativo dopo lo 0-3 di un mese fa al Maradona. Con il pareggio all’Olimpico la squadra di Gasperini interrompe la striscia stellare di undici vittorie consecutive ma mantiene aperta quella dei risultati utili consecutivi, arrivati a tredici considerando anche il pareggio del 28 settembre a Bologna.

La Lazio raccoglie gli applausi dei suoi tifosi sotto la curva

Il bilancio

In questo mese di dicembre la Dea ha conquistato quattro vittorie e questo pareggio, seguendo più o meno sempre lo stesso copione, primi 50-60 minuti di equilibrio e anche a volte di sofferenza, con le parate di Carnesecchi spesso a salvare il risultato, e poi un dominio quasi totale nella mezz’ora finale. Un copione che si sta ripetendo: nell’ultimo mese la squadra di Gasperini ha segnato al 70’ a Roma e a Cagliari, nei cinque minuti finali contro il Milan, l’Empoli e stasera contro la Lazio.

Un confronto fra Djimsiti (Lazio) e Castellanos (Atalanta)

Cambi tattici

E dietro ai titolari stanno confermandosi decisivi i cambi: all’Olimpico, dopo un primo tempo negativo, Gasperini nell’intervallo ha ribaltato l’assetto inserendo Cuadrado e Kossounou e dieci minuti dopo anche Samardzic, quindi Zaniolo, pescando poi il jolly vincente gettando nella mischia Brescianini a sette minuti dalla fine. Conquistando un punto pesante per la classifica e per il morale in vista anche della semifinale di Supercoppa tra quattro giorni in Arabia contro l’Inter.