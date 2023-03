Inter, notizie altalenanti dall'infermeria: Skriniar ancora ai box, ok Correa e Dimarco

Milan Skriniar

Milan Skriniar non è ancora riuscito a tornare in gruppo. La lomboglutalgia che lo ha colpito di recente gli provoca ancora dolore e lo slovacco dovrà probabilmente rinunciare alla trasferta di venerdì a La Spezia.

Ci saranno presumibilmente Dimarco e Correa, che come Skriniar erano assenti per le partite contro Bologna e Lecce e adesso sono rientrati nei ranghi. Entrambi sperano di poter strappare qualche minuto in Liguria di modo da poter rodare i motori in vista della Champions League. L'argentino, salvo sorprese, non sarà titolare in nessuna delle due gare. L'italiano era invece uno degli inamovibili prima del recente problema fisico, ma Gosens ha sfruttato molto bene le due partite di fila da titolare e ora per Inzaghi sarà il momento delle scelte.

Lo stesso avverrà nelle altre zone del campo. In difesa dovrebbero alternarsi De Vrij (titolare a La Spezia?) e Acerbi, favorito per Oporto. A centrocampo Brozovic potrebbe tornare titolare in Liguria al posto di Mkhitaryan, con Calhanoglu mezzala, mentre davanti Martinez è il punto fisso attorno al quale dovrebbero ruotare Dzeko e Lukaku, che potrebbero partire dal 1' una volta a testa nei due impegni tra campionato e Champions League.