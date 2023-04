Inter-Fiorentina 0-1, le pagelle della sconfitta: Lukaku 5, Onana 6.5, Inzaghi 5.5

Onana 6.5: Nel primo tempo salva l’Inter con un mezzo miracolo, dimostrando riflessi da gatto. Sul gol non ha colpe, lui il suo lo fa respingendo il colpo di testa di Cabral, poi sul tap in di testa di Bonaventura a dormire non è stato lui…

Darmian 6: Lotta, spesso vince i duelli, fa il suo anche come terzo di difesa. É sempre una garanzia

Acerbi 5.5: Non brilla, qualche incertezza, non commette errori grossolani ma non dà l’idea della sicurezza e anche nella fase di impostazione non è preciso

Bastoni 5.5: Non gioca male, ma l’amnesia sul gol di Bonaventura costa il gol. Sarebbe anche uomo assist se Lukaku non si divorasse il suo cross solo da appoggiare in rete (18’ st De Vrij 6)

Dumfries 5.5: Spinge parecchio sulla destra ma sbaglia alcune scelte. Nel primo tempo lanciato a rete non punta la porta ma aspetta e prova l’assist per Lukaku al centro tra l’incredulità generale

Barella 5: Non è in condizioni fisiche brillanti e fa tanta fatica. E’ vero che un suo gran tiro si stampa sul palo ma è l’unica cosa buona nell’arco di 90’ minuti insolitamente anonimi per uno come lui

Brozovic 5: Fatica tremendamente a ritornare quel gran regista delle ultime stagioni. Non trova mai la giocata decisiva (33’ st Asllani sv)

Mkhitaryan 6.5: È il migliore del centrocampo dell’Inter, spinge spesso in ripartenza, sbaglia qualcosina e sfiora un gol bellissimo sbagliando però il tiro finale. E nell’occasione magari avrebbe potuto servire al centro Lukaku… (33’ st Dzeko sv)

Gosens 5.5: L’Inter spinge poco sulla sinistra e lui affonda raramente, subendo le discese di Dodò e Ikoné (18’ st Bellanova 6)

Lukaku 5: Sulla sua prestazione pesano come macigni i due erroracci sottoporta: il primo su passaggio di Dumfries nel primo tempo ma soprattutto il secondo. Un centravanti del suo livello non può non sentirsela di toccare la palla col piede “debole” a 2 metri dalla porta. Tante buone cose, vanificate da errori tecnici

Correa 4.5: Titolare al posto del Toro Martinez, appare spaesato, fatica ad entrare nella manovra e non trova nessuna giocata importante. E’ l’ombra del giocatore dell’anno scorso, in crisi nerissima (18’ st Lautaro Martinez 5)

Allenatore, Inzaghi 5.5: La squadra, così come a La Spezia, ha creato parecchio… poi se gli attaccanti sbagliano gol a raffica non è di certo colpa sua. Aspetta troppo a far entrare Dzeko anche se c’è da dire che con le tre punti l’Inter non si è quasi mai resa pericolosa. Manca un po’ di cattiveria nella squadra e questa è anche “colpa” sua.

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano 6.5; Dodò 6.5, Martinez Quarta 6, Igor 6 (31’ st Ranieri 6), Biraghi 6.5; Castrovilli 6.5 (21’ st Amrabat 6), Mandragora 6; Ikone 6 (31’ st Barak 6), Bonaventura 7, Saponara 6 (21’ st Sottil 6); Cabral 7. Allenatore: Italiano 7.