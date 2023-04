La Cremonese cede anche all'Atalanta e resta ultima in classifica

La Cremonese non riesce a fermare la voglia di punti dal profumo d’Europa dell’Atalanta e continua questa sua triste stagione imprigionata all’ultimo posto. I grigiorossi cercano generosamente di tenere il passo della squadra di Gasperini, ma non appena gli ospiti decidono di innestare la marcia superiore, la compagine di Ballardini si trova in difficoltà ed è costretta ad uscire dal campo a mani vuote. Nel derby con la quotata formazione nerazzurra il tecnico cremonese, anche in vista della semifinale di Coppa Italia, cambia ancora. Si rivedono in campo Lochoshvili e Aiwu, mentre Pickel viene dirottato sulla fascia destra, con Benassi che avanza da centrocampo sino alla trequarti. Nonostante questa ennesima modifica, la Cremonese parte con il giusto spirito e in avvio si rende insidiosa con Tsadjout e Meitè.

La compagine bergamasca non risponde da par suo e al 12’ la prima, vera palla-gol è di marca locale, con una bella triangolazione Castagnetti-Valeri-Benassi che chiama all’intervento Musso. Con il passare dei minuti, però, l’Atalanta ritrova il suo gioco e, dopo un pericoloso spunto di Toloi rimasto senza esito, trova il vantaggio proprio al 44’. Zapata mette in difficoltà la retroguardia grigiorossa e De Roon si avventa sulla corta respinta di Aiwu trafiggendo Carnesecchi di prima intenzione. L’avvio della ripresa è di marca nerazzurra. Zapata e Lookman cercano il raddoppio, ma la difesa grigiorossa chiude bene i varchi, mentre al 7’ Carnesecchi in uscita ferma l’isolato Lookman.

Un attento lavoro difensivo che viene premiato solo 2’ più tardi, quando un tiro di Ciofani finisce sul braccio di Toloi per un rigore che lo stesso capitano grigiorosso trasforma di potenza. Il pareggio non accontenta però l’Atalanta, che riprende a macinare il suo gioco e al 28’ torna in vantaggio con Boga, che sfrutta un assist dorato di Hojlund. Il nuovo svantaggio non costringe la Cremonese alla resa e al 35’ Tsadjout manda alto da buona posizione. I nerazzurri non intendono sciupare il prezioso vantaggio e controllano con grande attenzione la reazione dei padroni di casa. Al 3’ di recupero giunge il tris di Lookman, che assegna definitivamente la vittoria all’Atalanta e costringe i grigiorossi ad un nuovo ko casalingo.

CREMONESE-ATALANTA 1-3 (0-1) Cremonese (3-4-2-1): Carnesecchi 6,5; Aiwu 6, Bianchetti 6, Lochoshvili 6 (22’ st Vasquez 6); Pickel 6, Meité 6 (35’ st Buonaiuto 6), Castagnetti 6 (35’ st Ghiglione 6), Valeri 6; Tsadjout 6,5, Benassi 6 (29’ st Dessers 6); Ciofani 6,5 (22’ st Galdames 6). A disposizione: Sarr; Saro; Sernicola; Afena-Gyan; Quagliata; Basso Ricci. All: Davide Ballardini 6. Atalanta (3-4-1-2): Musso 6; Toloi 6 (35’ st Demiral 6), Palomino 6, Scalvini 6; Zappacosta 6 (21’ st Maehle 6), De Roon 6,5, Ederson 6, Ruggeri 6; Pasalic 6 (1’ st Boga 6); Muriel 6 (1’ st Lookman 6,5), Zapata 6 (14’ st Hojlund 7). A disposizione: Rossi; Sportiello; Okoli; Soppy. All: Giampietro Gasperini 6,5. Arbitro: Livio Marinelli di Tivoli 6. Reti: 44’ pt De Roon; 11’ st Ciofani (rig.); 27’ st Boga; 48’ st Lookman. Note: ammoniti: Lochoshvili; Pasalic; Toloi; Ciofani; Bianchetti – angoli: 0-6 – recupero: 1’ e 5’ – spettatori: 11.891.