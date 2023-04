Calcio, il Mantova è tornato in gioco: adesso vuole la salvezza diretta

Dopo essere finito con le spalle al muro, il Mantova ha dimostrato di essere ancora vivo e di poter credere nella salvezza diretta. Il destino dei virgiliani verrà deciso dalle ultime tre giornate, che si apriranno sabato 8 con il match interno con il Renate, proseguiranno domenica 22 con la trasferta-verità in casa della Pro Vercelli e si concluderanno sabato 22 al “Martelli” con il Padova.

270 minuti decisivi

A 270’ dal termine, grazie al fondamentale successo sul terreno dell’Albinoleffe, la squadra di mister Mandorlini è risalita in quartultima posizione, in piena zona play out, ma adesso il distacco dalla salvezza diretta è di tre punti. Una situazione che rende possibile continuare a sperare di rimanere in serie C senza dover passare attraverso la roulette russa degli spareggi, ma che viene accompagnata da un requisito altrettanto necessario.

Ora testa al Renate

Il Mantova dovrà riuscire a confermare nel match della vigilia di Pasqua quanto fatto vedere a Zanica, riproponendo contro una rivale da prendere con le molle come il Renate il dosato mix di concentrazione, determinazione ed attenzione che hanno costretto alla resa un pur altrettanto motivato Albinoleffe. Il pensiero del presidente Piccoli subito dopo il blitz vincente in provincia di Bergamo si è rivolto subito verso la sfida con le Pantere nerazzurre.

Stadio gratis

Il massimo dirigente biancorosso ha infatti annunciato che l’ingresso al “Martelli” sabato sarà gratuito per tutti i tifosi. Vista l’importanza della partita l’intenzione è quella di avere uno stadio pieno, che possa guidare la formazione di Mandorlini a conquistare tre punti che potrebbero rivelarsi determinanti nella rincorsa alla salvezza (e grazie ai quali presentarsi nelle migliori condizioni al successivo duello diretto a Vercelli). L’auspicio è che, oltre alle tribune gremite, il match con i brianzoli possa restituire alcuni giocatori anche sul campo al tecnico virgiliano e, in questo senso, il rientro dalla squalifica di Bocalon e Padella può essere il primo passo per vedere all’opera un Mantova sempre più competitivo nel momento in cui è vietato sbagliare.