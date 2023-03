Il Brescia pensa al trequartista per vincere lo "spareggio" di Venezia

Daniele Gastaldello

Brescia, 8 marzo 2023 – La trasferta che sabato porterà il Brescia a Venezia riveste un valore fondamentale nell’inseguimento alla salvezza delle Rondinelle. Una sfida diretta che, in caso di vittoria, consentirebbe alla squadra di Gastaldello, attualmente in zona retrocessione diretta, a un punto dai play out e a tre lunghezze dalla salvezza, di compiere un passo in avanti più che prezioso, che potrebbe rappresentare la sospirata svolta del pericolante cammino dei biancazzurri.

In questo senso il tecnico bresciano è molto fiducioso. Sotto la sua guida, il Brescia ha messo in mostra segnali di ripresa più che incoraggianti e anche nell’ultimo match casalingo con il Cagliari avrebbe meritato di tornare finalmente a quel successo che manca ormai dallo scorso 27 novembre (2-0 alla Spal). Un ritorno alla vittoria che mister Gastaldello vede vicino: “Ogni partita la squadra fa sempre qualcosa di meglio, siamo pronti per tornare a vincere”.

Anche per trasmettere questa sua convinzione e per darle ancora più concretezza, l’ex difensore sta studiando alcune modifiche tattiche in vista della trasferta di sabato in Laguna per una partita che le Rondinelle dovranno cercare di vincere in tutti i modi. L’innovazione più significativa dovrebbe riguardare il reparto avanzato, con il ritorno del trequartista. Nelle ultime uscite, sostanzialmente, il Brescia ha giocato con il cosiddetto “albero di Natale” (4-3-2-1), ma per dare maggiore sostegno ai suoi attaccanti e consentire ad Ayé e Bianchi di tornare a quel gol che manca ormai da troppo tempo, l’allenatore biancazzurro sta pensando di dare fiducia al brasiliano Adryan, che con il Cagliari ha giocato uno spezzone di gara estremamente positivo. Potrebbe essere lui il tocco di fantasia in più per far ritrovare il feeling con la rete all’attacco biancazzurro e contare così su una base di partenza assai interessante per cercare di vincere lo “spareggio” in Laguna.