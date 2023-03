Il Brescia deve risolvere il problema del gol

Pablo Rodriguez, attaccante del Brescia

Brescia, 2 marzo 2023 – Il Brescia tira le somme dopo il pareggio (0-0) con il Cittadella al “Tombolato” e spinge subito il suo sguardo in avanti. In effetti il punto conquistato in casa dei patavini ha fermato a sette la serie delle sconfitte consecutive delle Rondinelle, ma non è bastato per uscire dalla zona retrocessione diretta (-1 dai playout e -4 dalla salvezza).

In terra padovana la squadra di Gastaldello ha mostrato maggiore solidità difensiva, tanto da uscire dal terreno di gioco senza subire reti. La nota più stonata riguarda però l’attacco, che ha proseguito il suo digiuno (adesso sono 612 i minuti senza gol) mostrando una sterilità davvero preoccupante.

Un tallone d’Achille che mister Gastaldello dovrà cercare di risolvere al più presto, anche perché il prossimo impegno sarà con il Cagliari e la trasferta successiva condurrà i biancazzurri a Venezia. Per quel che riguarda il reparto avanzato, Rodriguez si sta mostrando molto mobile, ma anche troppo sprecone, Ayé non riesce a ritrovare il necessario feeling con il gol, mentre Bianchi e Niemeijer non riescono a trovare spazio e minutaggio adeguati per far valere tutte le loro doti. Intoppi da risolvere rapidamente perché ormai la serie B è entrata nella fase decisiva e se il Brescia vuole raddrizzare il suo percorso non può permettersi di sprecare altre occasioni.